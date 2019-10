8 ranget kuningliku elu reeglit, mida Meghan keeldub järgimast

The Talko vaatab, millised on need reeglid, mille järgimisest Meghan lihtsalt keeldub.

Instagram ja privaatsus

Niipea kui Sussexi hertsog ja hertsoginna teatasid, et avavad Instagrami-konto, jõudis rahvas juba rõõmustada – lõpuks ometi saame nende ellu piiluda! Kuid koheselt teatasid nad ka, et kavatsevad beebi Archie sündi privaatselt tähistada. See oli kuninglikele alamatele kui hoop näkku. On ju traditsiooniks saanud, et rahvale tutvustatakse kuninglikke beebisid praktiliselt kohe pärast sündimist. Küll aga on isiklik Instagrami-konto midagi, mille omamine oleks veel mõni aasta tagasi nii kõrgetele kuningapere liikmetele olnud täiesti lubamatu.

Beebi sünnist teatamine

Tavaliselt teatab kuningakoda sünnist piduliku tahvliga, mis asetatakse Buckinghami palee ette. Sel korral aga ilmus sünniteade Twitterisse mitu tundi enne teadaannet tahvlil. Paljud kuningliku pere fännid olid selles pettunud.

Beebi Archie tutvustamine

Kuningliku pere naised on oma vastsündinuid alati ühtmoodi tutvustanud: haigla treppidel, hoides titte tekki mähituna süles. Meghan muidugi nii ei teinud. Archie sündis 6. mail, kuid Meghan ja Harry ilmusid last tutvustama alles 8. mail ja seda Windsori lossis. Ka ei varjanud Meghan sünnitusjärgset figuuri, mis rõõmustas paljusid naisi, ning beebi oli hoopis Harry süles.

Ristimise saladuses hoidmine

Beebi Archie ristimine toimus kuninganna erakabelis Windsoris. Varem on kõikidele kuninglike beebide ristimisele meediat lubatud, lihtsalt kaameraid pole lubatud kaasa tuua. Sel korral oli ajakirjanikele aga ligipääs keelatud.

Moereeglid

Meghan kandis Archie ristimisel Diori kleiti. Dior on teadupoolest aga Prantsuse moemaja – briti kuningapere liikmed kannavad aga peaaegu eranditult kõikidel tähtsatel üritustel kohalikku loomingut.

Salajased ristivanemad

Archie ristimisel selgus ka, et avalikkuse eest jäeti saladusse, kes on Archie ristivanemad. Pole küll olemas kirjapandud reeglit, mis kohustaks kuningliku pere liikmetel nende isikute avaldamise, kuid seda on alati tehtud.

Fotode keeld

Kui Meghan kaks kuud pärast Archie sündi Wimbeldoni sõbrannale Serena Williamsile kaasa elama sõitis, tõusis järjekordne skandaal. Kui kuulsad inimesed, eriti kuningliku pere liikmed, on avalikkuse ees, pole midagi imestada, kui on huvilisi, kes tahavad neist pilti teha, meediast rääkimata. Selgus aga, et Meghan oli turvameestel käskinud igasugune pildistamine ära keelata.

