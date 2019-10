Kogemuslugu: 27 aastat hiljem tagasi kooli

Annely räägib, et ta on alati tahtnud õppida, kuid elu tuli peale – pere ja lapsed võtsid oma aja. 27 aastat hiljem võttis naine end kõige kiuste siiski kätte ja tänaseks on õppimisest saanud tema elustiil.

«Käsitööd olen teinud hobi korras kogu elu, aga töö oli seni seotud kaubandusega,» räägib Annely. «Olen ikka öelnud, et unistada tuleb suurelt ja teha tööd, mis pakub rõõmu! See oli ka põhjus, miks ma neljakümneselt kooli läksin ja miks just käsitöö eriala valisin,» lisab ta.

Annely otsus oli põhjalikult läbimõeldud ja korraga on naisel tules mitu rauda. Suvel läbis ta töötukassa toel ettevõtluskoolituse ja nüüd õpib Kuressaare Ametikoolis tekstiilkäsitöö erialal ning KadakMari MTÜ Rahvarõivakoolis. Miks ettevõtluskoolitus? Sest tänaseks on Annelyl kindel plaan hakata iseenda tööandjaks.

Muidugi pole õppimine olnud ainult lust ja lillepidu. «Kuna käin koolis Saaremaal ja pere Tallinnas, siis olen pidanud ennast jagama kahe linna vahel. See pole kerge olnud ja palju aega pere jaoks ei jää. Ja kuigi vahepeal on raske, olen siiski väga rahul, et selle sammu astusin ja õppima läksin,» räägib Annely ja julgustab ka teisi: «Kooliga olen väga rahul ja olen iseennast tundma õppinud. Soovitan kõigil panustada endasse ja täita oma unistused – olenemata vanusest!»