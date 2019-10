Nädalavahetuseks valmis? Külla ootavad mitmed rahvusvahelised festivalid

Esimesena alustas Viljandi kitarrifestival . Kuni pühapäevani saab üle linna kuulata head kitarrimuusikat, kontserdipaigad on sel aastal laienenud Õisu ja Holstre mõisa. Muusika kõlab mitmes stiilis ning esinejaid on soleerijatest kitarriorkestrini, saab tutvuda ka kitarrimeistrite tööga.

Samuti traditsioonidega muusikafestival on Orient et Occident. Festivalile on iseloomulik paariskontsertide formaat, kus ühes pooles esinevad vastavalt üks ansambel Euroopast ja teises Aasiast ning lõpuks toimub mõlema ansambli ühisimprovisatsioon. Kontserdid toimuvad pühapäevani eri paikades Tartus ja Tallinnas.