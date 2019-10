7 riietusstiili tööintervjuul, mille kandmisel pakkumisest kindlasti ilma jääd

Kuigi õiglus näeb justkui ette, et sind tuleks hinnata ainult sinu praktiliste oskuste põhjal, võib õnnetu stiilivalik muljed sinu oskustest täielikult nullida ning kandideerimine lõpeb sinu jaoks enne, kui jõuad intervjuuks istetki võtta.

«Mitu aastat tagasi tuli minu nõustamisele klient, kes kandis meie esmakohtumisel peenikeste õlapaeltega toppi. Ta oli igati tasemel jurist, oma ala tõeline spetsialist, kes oli arvukatel vestlustel käinud ega mõistnud, miks keegi teda rohkem tagasi ei kutsunud,» räägib New Yorgis elav karjäärinõustaja Roy Cohen.

Seega, et sind kindlasti tagasi kutsutaks, võtame kuulda spetsialistide nõu ja paneme kõrva taha, milliseid vigu tööintervjuuks riietumisel vältida.

Viga number 1: liiga tavaline

Isegi, kui tööintervjuu toimub mitteametlikus vormis, ei ole see veel põhjus riietuda nagu hakkaksid grillipeole minema. See jätab tööandjale mulje, et sa ei võta tööd isegi nii tõsiselt, et viisakalt riietuda.

«Sõltumata ajast ja kohast on tööintervjuuks täiesti sobimatud plätud, sandaalid, rebitud riided, topid, sandaalid, õlapaelteta pluusid ja kleidid ning sportlik riietus nagu retuusid ja tossud,» ütleb etiketiekspert Devoreaux Walton.

Viga number 2: vales suuruses riided

Sulle võib ju tunduda, et pole vahet, kui su riided liiga suured on, kuid tööandja võib teisiti arvata. Eksperdid soovitavad tungivalt kanda täpselt sinu suurusele sobivaid riided, vajadusel külasta õmblejat ning lase riided täpselt oma keha järgi parajaks teha.

«Vales suuruses riided jätavad sinust lohaka mulje ning tekitab arvamuse, et ka sinu töö on lohakas,» ütleb Next Level Solutions karjäärinõustaja Temeka Thompson.

Viga number 3: liiga ebamugav

Mõned kingad võivad jalas suurepärased välja näha, kuid kui nad su jalgu hõõruvad ja ville tekitavad, ei ole need vaeva väärt.

«Su näost on näha, kui su jalad valutavad,» sõnab koolitaja Felicia Johnson. «Lisaks mõjutab see su enesekindlust ja keskendumisvõimet.»

Viga number 4: liiga erinev ettevõtte etiketist

Varem oli kombeks, et ainus tööintervjuule sobiv riietus on ülikond, kuid nüüd võib see mõjuda pisult kohmakalt. Kui sa just juurasse või majandusalale ei kandideeri, siis on ülikond ületähtsustatud. Personalispetsialist Mike Smith soovitab enne intervjuule minekut teha eeltööd ettevõtte riietusetiketi kohta. «Käi võimalusel läbi ja vaata, kuidas töötajad riietuvad ning intervjuule mine sellest ainult nõks uhkemalt.»

Kui kohapealt läbi käia ei saa, siis uuri näiteks ettevõtte Facebooki või Instagrami kontolt pilte.

Viga number 5: liiga lõhnav

Sa võid suurepärane välja näha, kuid liiaga peale kantud parfüüm võib su šansid kiiresti rikkuda.

«Kunagi ei tea, mis allergiad inimestel on. Lõhnad võivad need kergesti vallandada. Pealegi võib mõnel lõhnal juba kontekst olla. Kord töötasin ühe talendijuhiga, kes ei suutnud mulle ühe kandidaadi kohta mitte midagi öelda, sest too oli kandnud sama parfüümi, mis talendijuhi eksnainegi ja nii mõtleski mees kogu intervjuu aja hoopis oma endisest kaasast,» hoiatab koolitaja Noelle Johnson.

Viga number 6: liiga tähelepanu hajutav

Neoonvärvi püksid või õlgadeni ulatuvad kõrvarõngad võivad sulle küll väga meeldida, kuid nende koht ei ole tööintervjuul, kuna võivad intervjueerija tähelepanu liialt hajutada.

«Kord käis mul intervjuul tüdruk, kes oli vist kõik oma käevõrud käsivartele ladunud. Iga kord, kui ta žestikuleeris, kajas nende kolinast terve ruum,» meenutab Resume Companian personalijuht Zachary Vickers.

Samuti on mõistlik arvestada töökoha konservatiivsusega ning sellisel juhul tuleks võimalusel kinni katta ka tätoveeringud ja augustused. See on küll ebaaus, kuid kehakunst võib mõjutada arvamust sinust rohkem kui sinu CV.

Viga number 7: liiga paljastav

Ilm võib olla soe ja ühiskond andestav, aga tööintervjuul tasub olla pigem konservatiivne. See tähendab, et tuleb jälgida dekolteed, seeliku või kleidi serva pikkust ning kuidas riided seljas istuvad ja mida paljastavad, kui sa näiteks istud.

«Kui sul on vähimgi kahtlus oma riietuse sobilikkuse osas, siis tõenäoliselt pead riideid vahetama,» ütleb töökeskkonnaspetsialist Paul DeNigris.