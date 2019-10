Lõpuks tõestatud: see on parim ravim

Raske uskuda, kui kaugele läheb hinge ja keha vastastikune mäng: kes oleks võinud arvata, et üksildus on kehale sama kahjulik kui suitsetamine? Ja tunne, et sa oled teistest eraldatud, suurendab haigestumise ohtu oluliselt rohkem kui ülekaal või liikumisvaegus. Sellise tulemuseni jõudsid Brigham Young University teadlased USA osariigis Utah's, pärast seda kui olid analüüsinud 148 uuringut.

Muidugi ei ole vaja teaduslikke tõendeid, taipamaks, et emotsioonid mõjutavad tervist. Piisab sellestki, kui tajud teadlikult oma kehatunnet, näiteks last kallistades või oma partneri lähedust nautides. Heaoluga seotud tunne on soe ja lõdvestunud. Selleks ei pea isegi mitte puudutama — armunud pilk, koos naermine või niisama koos tembutamine on piisav.

Ilma leiuta kaebuste taga on hing

Dr Eva M. Selhub õpetab Harvardi meditsiinikoolis ja töötab ülemarstina Benson Henry instituudis Bostonis. Keha-vaimu-hinge ekspert saab päevast päeva tõendust, et tunded võivad teha haigeks, aga ka terveks.

Oma raamatus The Love Response («Kuidas armastus ravib») kirjeldab ta näiteks, kuidas 30ndates aastates naine sai oma seljavaludest alles siis lahti, kui õppis jälle hellust ja kiindumust vastu võtma. Ekspertide hinnangul kannatab kolmandik kuni pool patsientidest, keda uuritakse ja ravitakse arstide juures, psühhosomaatiliste häirete all. See tähendab: pea valutab, süda klopib, selg tõmbab, sisikond kisub kokku — aga orgaanilisi põhjuseid ei leita. Neid inimesi ei aita operatsioon ega ravimid. Ainus, mida nad tõesti vajavad, on head tunded.

Armastuse toimet kehas saab mõõta

Nüüdseks ei kahtle isegi kõige rangema suunitlusega meedikud hinge ja keha tihedas seoses. Selline teadusharu nagu psühho-neuro-immunoloogia uurib tunnete ja immuunsüsteemi vahelisi toimeid ja selle järgi ei eksisteeri puhtalt psüühilisi või puhtalt orgaanilisi haigestumisi. Haigused on pigem kogu molekulaarse ja neuronaalse keha-hinge-võrgustiku häired, vahendab Freundin.

PNI-pioneer David L. Felten, anatoomia ja rakubioloogia professor Oaklandi ülikoolis Michiganis on mõningaid mehhanisme veidi lähemalt uurinud. Ta avastas seosed närvi- ja immuunsüsteemi vahel, imetillukesed närvikiud, mis saavad alguse seljaüdist ja varustavad siseelundeid ajust saadud informatsiooniga. Nad annavad oma sõnumid ka otse immuunrakkudele edasi ja mõjutavad keha loomulikku eneseparanemisvõimet.

Teine kommunikatsioonitee käib hormoonide kaudu: virgatsained juhivad vereringet, ainevahetust ja reageerivad kiirelt psüühilistele mõjutustele. Seda tunnete ja tervise vahelist pingpongi on võimalik ka mõõta: kõrge vererõhuga patsientide puhul selgus, et partneri armastav hool teeb veresoontele head. Sellel, keda võttis õhtuti vastu sõbralik tervitus ja musi, ning kes võis end muredest tühjaks rääkida, oli 2,5 punkti madalam vererõhk.

Ohio ülikooli vereanalüüsidest selgust, et õnnelikest abieludest pärit naistel on tugevam immuuntalitlus.

Parim vahend stressi vastu on palju hellust ja kiindumust

«Mis keha kõige rohkem kahjustab, on stress ja hirm,» ütles dr Eva M. Selhub. Sest kui oled pidevalt pinge all, siis ei lagundata enam hormoone nagu adrenaliin ja kortisool. «Selle vastu aitab kõige paremini armastus, kuna isegi juba lühike, aga sügavuti tuntav hetk mõjub kehale samamoodi nagu pikk meditatsiooniseanss,» ütleb ekspert. Tajutav õnnetunne tugevdab immuunsüsteemi ja suudab krooniliste haiguste kulgu soodsalt mõjutada, aju kaitsta ja valusid ning depressioone leevendada.

Aga ka kehaline armastus paneb need virgatsained tööle, mis aktiveerivad meie enesetervenemisvõimet. Nii võib oksütotsiini, prolaktiini ja serotoniini hormoonikokteil isegi liigese- ja peavalusid leevendada.

Oklahoma ülikooli uuringute kohaselt laseb seksi käigus vallandunud dopamiin stressitunnetel kaheks tunniks kaduda.