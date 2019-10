Brexit tõotab naistele halbu uudiseid

«Ajalugu näitab, et just naised kannatavad majandusliku allakäigu ajal kõige rohkem. See hakkab märkamatult piirama nende õigusi ning süvendab niigi problemaatilist palgalõhet,» jagab Criado-Perez oma sünget tulevikunägemust.

Aktivisti paneb muretsema ka Brexitiga tegelevate meespoliitikute keelekasutus. Nende hüüdlauseks on «Võtame uuesti üle!» (i.k. take back control), mis on teatud mõttes justkui sõja kuulutamine. Samuti viitab see eesmärgile ajada asju nii, nagu varem aeti ning Criado-Perezi hinnangul on kõik, mis on «nii nagu varem» naistele ebasoodne.