Heelia Sillamaa: miks ma sind unfollowida kartsin

Pealtnäha rumal pseudoprobleem osutus aga tuttavatega suheldes täiesti reaalseks mureks. Tänapäeva infomüras tunneb üha rohkem inimesi, et õige aeg oleks end natukesegi sellest mürast välja murda. Esimesed julged on selle sammu ka ette võtnud - nii mõnigi tuttav on endise 800 asemel otsustanud jälgima jääda vaid sadat, entusiastlikumad suisa paarikümmet sõpra.

Endalegi ootamatult avastasin, et sel samal viisil on minu jälgimisest loobunud ka sõbranna, keda siiani enda heaks sõbraks olen pidanud. Muidugi ei jätnud ma talle lapsikult jonnides ka kirjutamata. Mis juhtus? Ma arvasin, et me oleme sõbrad?