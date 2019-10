Ootamatu tõde naiste seksuaalsusest ja truudusetusest

Antropoloog ja autor Wednesday Martin nimetab sellealaseid uuringuid «suureks parandustööks». Naiste truudusetust käsitleva raamatu kirjutamiseks intervjueeris Martin kümneid sotsiolooge, antropolooge ja seksiteadlasi ning jõudis järeldusele, et naiste libiidot on väga valesti mõistetud ja kahjuks ka ekslikult selgitatud. Naiste libiido on kõrge ja elav ning vajab rahuldamist. «Uus teadustöö lükkab ümber müüdid, et naiste libiido on palju madalam, et naised on loomu poolest monogaamsemad ning et naistel on kergem ühe partneri peale kogu eluks pidama jääda,» selgitab Martin. «Naised ei taha seksi vähem kui mehed, nad vajavad lausa rohkemgi vaheldust.»

Kuigi meeste spontaanne iha on kõrgem, jäävad nad naistele tingitud iha osas tublisti alla. «Spontaanne iha on see, kui sa järsku mõtled, et oh, tahaks seksida. See tuleb peale nagu nälja- või janutunne. Tingitud iha tekib aga siis, kui miski annab sulle selle idee. Näiteks loed või vaatad midagi erutavat või kui su partner sulle seksuaalselt läheneb. Sellist tüüpi iha osas on naiste libiido sama kõrge kui meestel üleüldiselt. Seni on räägitud, et just mehed on seksuaalsem sugupool, kuid see ei vasta tõele.»

Miks naised petavad

Martini sõnul on teadlased ümber lükkamas ka müüti, et naised petavad ainult emotsionaalsetel ning mehed seksuaalsetel põhjustel. Oma väidetes tugineb Martin Missouri Ülikooli uuringule, mille valimiks olid Ashley Madisoni veebisaiti afääride leidmiseks kasutanud naised. «See uuring pöörab pea peale senised veendumused naiste truudusetuse kohta nagu näiteks, et naised petavad ainult siis, kui nad on abielus õnnetud või et erinevalt meestest otsivad nad emotsionaalset sidet, mitte seksuaalset rahuldust või et naised murravad truudust tahtmatult.»

Uuringus osalenud naised lõid endale nimetatud saidil kasutaja ning seejärel hakkasid nad enda vastu huvi tundnud meestega kohtuma, et leida endale sobivaim partner afääriks. See oli väga eesmärgipõhine tegutsemine, sest naised otsisid selgelt ainult seksipartnerit. Naiste endi sõnul olid nende püsisuhete seksielu kas ebapiisava sagedusega või ebarahuldavad ja seetõttu otsisid nad võõrsilt seda, mida kodus ei saanud. Mitmed naised väitsid aga ka, et on vägagi õnnelikus suhtes ning afäär on lihtsalt üks viis, kuidas oma suhet veel enam hinnata ja hoida. Seega ei vasta tõele ka väide, et ainult õnnetus suhtes olevad naised on truudusetud.

Nevada ülikooli professor Marta Meana järeldas oma teadustöö põhjal, et nn institutsionaliseerimine pikaajalise suhte perspektiivis mõjub naise ihale halvemini kui mehe omale. Mehed, kes seksivad oma partneriga regulaarselt, on oma suhtega ja ka seksuaalselt rahulolevamad, kuid naiste kohta see paraku ei kehti. Seega tuleb välja, et naistele on vaheldust ja uudsust vaja rohkem kui meestele.