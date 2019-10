Natali Õnnis: toon lavale ehtsa naiselikkuse

Natali Õnnis on moeloojana tegutsenud juba 10 aastat, kuid Tallinn Fashion Weeki moelavale astub ta oma loominguga esmakordselt. Moelooja lubab lavale tuua ehtsa naiselikkuse! Plaan on ambitsioonikas. Loe, mida disainer ise selle all mõtleb.