3 trikki, kuidas hommikul värske ja väljapuhanud välja näha

«Mida ma peaksin küll selga panema?» on teine teema, millega aeg kulub märkamatult. Ja kui oled lõpuks oma küsimusele vastuse leidnud, pole enam aega end üles lüüa. Et siiski värske ja stiilsena välja minna, tasub kinni haarata järgmisest kolmest nipist, millest kirjutab Freundin.

Alusta oma kiiret iluprogrammi jääkülma veega. See ergutab verevarustust ja nahk hakkab kastevärskelt õhetama. Pärast näonaha kreemitamist kasuta põsepuna, sest see paneb näo tõeliselt särama. Sellest esialgu piisab!

Ei ole aega, et juukseid pesta, föönitada või sirgestada? Messy Bun on just kõige sobivam soeng, kui asjad peavad kiiresti käima. Seo juuksed lõdvalt pealaele krunni kokku — ja ongi valmis!