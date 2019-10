Mängime koolivaheajal muuseumides

Selleaastase festivali pealkiri „Keeruta ja lennuta!“ tõukub laulu- ja tantsupeo aastast. On muuseume, kus saab iseend või esemeid sõna otseses mõttes keerutada ja lennutada ning on ka neid, kus kutsutakse lapsi mõtteid keerutama ja fantaasiat lennutama. Festivali teema on niisiis seotud mängimise ja mängulisuse, vabaduse ja loomingulisusega.

Festivali põhiprogrammi raames on 19 muuseumit ja raamatukogu üle Eesti valmistanud spetsiaalsed mängulehed, mis aitavad peredel näitusi ja kogusid mängulises võtmes avastada. Lisaks on tõlgitud 12 mängulehte ka vene keelde. Mängujuhised leiab muuseumis kohapeal ning need on tasuta. Näitustele pääseb muuseumipiletiga. Osa muuseume pakub festivali ajal sooduspileteid ka täiskasvanutele. Festivali paralleelprogrammi raames on võimalik osaleda töötubades ja teemapäevadel.

Festivali avamine Tallinnas ja Tartus

Kõik huvilised on oodatud festivali meeleolukale avamisele Tallinnas ja Tartus. Avamine Tallinnas toimub 12. oktoobril 2019 kell 13.00-14.00 Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi välialal. Kiek in de Köki sissepääsu kõrval on tegevuste ala, kus toimub tuulelohede ja helikopterite välkmeistardamine. Kavas on mängud, tuulelohede lennutamine ja helikopterite võistlus. Osalejatele jagatakse auhindu. Kell 13.45 algab pidulik värvikirev rongkäik, mis viib osalejaid Komandandi aiast Taani kuninga aeda. Üritus välialal on tasuta. Kes soovib, saab avamiselt edasi siirduda Rüütlite perepäevale Kiek in de Köki tornis.

Festivali avamine Tartus toimub 12. oktoobril 2019 kell 12.30-14.00 Tartu Ülikooli loodusmuuseumis. Festivali avapäeval toimuvad muuseumis vahvad ekskursioonid, kus loodussõpradest lapsed kehastuvad ise muuseumigiidideks. Kõigile osalejatele on väike magus üllatus! Laste giidituurid algavad kell 12.30 ning kestavad koos sissejuhatava mänguga umbes 1,5 tundi. Kella 11-15.30 on võimalus osaleda ka muuseumi huvipäeval. Osalemine on muuseumipiletiga.

Miks minna lapsega muuseumisse just festivali ajal?

Festivali ajal on muuseumides kättesaadavad mängujuhised, mis aitavad perel üheskoos näitust avastada. Ärge muretsege – selleks, et lapsega muuseumis sisukalt aega veeta, ei pea te olema ajaloolane. Piisab sellest, kui olete valmis talle oma pere lugusid jutustama, koos arutlema ning julgustate last ise uurima ja avastama. Mängujuhiste koostamisel arvestatakse kindla vanuseastmega st luuakse erineva keerukusega ülesandeid. Vaadake lihtsalt festivali kodulehelt, millistes muuseumides on teie lapse vanusele sobivad mängujuhised! Suurem osa festivali mängujuhiseid on küll suunatud 7-10aastastele, kuid muuseumisse on oodatud juba ka päris väikesed. Näiteks KUMU kunstimuuseumis, Kadrioru kunstimuuseumis, Tartu Mänguasjamuuseumis ja Tartu Ülikooli loodusmuuseumis on olemas tegevuskaardid 0-3aastastele.

Mängujuhise ülesanded innustavad lapsi tegutsema ja muuseumi keskkonnaga suhestuma: saab otsida, võrrelda, katsuda. Eesmärk on tekitada lapses huvi ning seejärel seda hoida, et ta õpiks mingit objekti või nähtust põhjalikumalt tundma. Mängujuhise oluline eesmärk on luua lapsele positiivne emotsioon, mis aitab teadmisi kinnistada ning innustab last ka edaspidi muuseumisse tulema.