«Pilvede all» täna: lapsesuu ei valeta?

Paraku hakkab selguma, et tegelikult on tüdrukute jutul tõepõhi all. Sirje on Evale tohutult tänulik, et see tema külalistemaja pankrotist päästis, kiusliku naabri vahele võttis ning nüüd usinalt Sirje juures abiks käib. Kahjuks ei märka Sirje, et Eva muutub iga päevaga järjest kontrollivamaks ning mõjutab Sirjet rohkem, kui teine endale tunnistada tahab. Ometi märkavad kõik teised, et midagi on toimumas. Kuniks Eva ei lase Albertit enam isegi Sirje aiast sisse!