Naudi seksi ilma orgasmita – proovi carezza't!

Carezza tähendab silitust ning selle tehnika puhul on orgasmi asemel esikohal hoopis koos partneriga lõõgastumine ning suurema ühtsustunde saavutamine. See ei keskendu niivõrd füüsilisele kirele, vaid vaimsele sidemele ja armastusele. Carezza-tüüpi eelmäng hõlmab üksteisele silmavaatamist, naeratamist, rohket puudutamist. Seda tüüpi seks kulgeb rahulikus ja aeglases tempos.

Esimest korda mainiti carezza't kirjalikult aastal 1931, kui J. William Lloyd selleteemalise käsiraamatu välja andis. Väidetavalt ulatuvad selle tehnika juured aga juba 19. sajandi keskpaika. Lisaks suurenenud ühtsustundele ja armastusele arvati tol ajal, et carezza abil saab ravida ka mitmesuguseid seksuaaltervise probleeme, kuid seda pole ükski meditsiiniuuring kinnitanud. Küll aga suurendab carezza kindlasti heaolutunnet. Kui orgasmi ajal vallandub organismis ajutiselt dopamiini, siis carezza tänu oma sensuaalsele tehnikale soodustab hoopis oksütotsiini vallandumist. Oksütotsiini kutsutakse ka armastus- või hellitushormooniks ning carezza rahuliku tempo põhimõte kindlustab, et hormoon vallandub aeglaselt ning selle mõju kestab kauem. Tulemuseks on suurenenud heaolu ning lähedustunne oma partneriga.

Carezza on mõnus vaheldus tavapärasele seksile, kuna olulised on selles osalevad inimesed, mitte orgasm. Seksiterapeudid nõustuvad, et orgasmi tagaajamine võib muidu meeldiva tegevuse muuta hoopis parajaks stressiallikaks. Nagu võidusõit – jõuaks ainult üle selle finišijoone, ja ruttu! Selle asemel keskendub carezza hoopis kõigele sellele, mida tehakse enne orgasmi. Muidugi ei tähenda see, et carezza'ga kunagi orgasmi ei saavutata – ikka tuleb ette ja seda ei pea kindlasti tagasi hoidma ega vältima. Põhiline on teadvustada, et orgasm pole selle tehnika eesmärk.

Carezza sobib eriti hästi naistele, kellel on orgasmi saavutamine keeruline, ning meestele, kellel esinevad erektsioonihäired, kuna jällegi pole põhiline lõppu jõudmine ja sooritus, vaid vaimne side oma partneriga.

Proovige ise järele!

Soovituslik on leida carezza jaoks selline aeg, mil kumbki partner kuskile kiirustama ei pea, sest aeglane tempo on oluline. Samuti tuleks seda teha võimalikult vaikses kohas, kuhu näiteks tänavamüra või naabrite televiisor teid segama ei kosta. Meeleolu loomiseks võib muidugi panna mängima mõnusa ja rahuliku muusika. Telefonid lülitage hääletule režiimile ja jätke üldse teise tuppa maha. Sättige valgus endale sobivaks või süüdake näiteks küünlad. Carezza' s lebatakse tavaliselt üksteise kõrval, kuid võite proovida ka üksteise peal olla. Alustage näiteks järgnevast:

vaadake teineteisele silma, naeratage;

öelge oma partnerile midagi ilusat ja südamlikku;

hingake ühes rütmis;

suudelge õrnalt;

kaisutage pikalt;

silitage teineteist aeglaselt ja õrnalt;

masseerige teineteise õlgu või pead;

kallistage;

kuulake teineteise südamelööke.

Kui jõuate seksini, siis võiksid nii sisenemine kui ka tõuked olla kontrollitult aeglased ja rahulikud. Eelnev nimekiri polnud aeglane eelmäng kiirele seksile, vastupidi – kogu tehnika kulgeb ühesuguses tempos. Püüdke teineteist tunnetada ja nautida.