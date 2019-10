Harvardi-uuring: nende 3 reegliga võtab igaüks alla

Tahad mõne kilo alla võtta, aga pole viitsimist rangetest toitumiskavadest, ostunimekirjadest ja ülikeerukatest programmidest kinni pidada? Sel juhul on need kolm toitumisreeglit sinu jaoks just õiged. Sest kui sa integreerid need asjad oma argipäeva, võtad sa automaatselt ja möödaminnes alla. Nii vähemasti arvavad Stanfordi meditsiinikooli teadlased. Uuringust võttis osa 609 inimest, vanuses 18 kuni 50 aastat, ja kõik osalised jaotati kahte gruppi. Esimeses grupis oli rõhk süsivesikuvaesel ja rasvarikkal toidul, teises grupis tarbiti palju süsivesikuid ja vähe rasva.

Vähe suhkrut, vähe saia, palju köögivilja

Osalejad pidid terve aasta selle põhjal toituma. Polnud tähtis, kui palju nad sõid, millal nad sõid ja palju kaloreid tarbisid. Üks reegel siiski oli: nad peaksid võimalikult vähe suhkrut ja saia — ning võimalikult palju köögivilja — tarbima.

Tulemus: mõlemad grupid kaotasid vaatamata erinevale toitumisviisile aasta jooksul keskmiselt ühepalju kehakaalu (umbes 5,9 kilogrammi). Teadlased järeldavad sellest, et vähem kui kas süsivesikuvaene või rasvarikas toit mõjutas kaalulangust kolmest reeglist kinnipidamine: vähe suhkrut, vähe saia, palju köögivilja.

Siiski tuleb meeles pidada, et need toitumisreeglid on üksnes aluseks, kui tahad alla võtta. Tervislikult tasub toituda nagunii ja sealjuures ka palju liikuda, kirjutab Freundin.