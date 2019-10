Perit Muuga: Kurjuse triumfiks on vaja ainult seda, et head inimesed ei tee mitte midagi

Kas inimesed ikka on ilusad? Perit Muuga uue kollektsiooni «Ilusad inimesed» eesmärk on eelkõige inimesi rohkem mõtlema panna. Kui palju me tegelikult analüüsime meie ümber toimuvat? Kui palju me ise ette võtame, et midagi muuta? Kas me oleme piisavalt avatud meelega? Kas meie otsused sünnivad lootusest või hirmust ajendatuna?

Kas viisakus on veel vajalik või oleme kogu väärikuse maha jätnud? Kes kõvemini karjub on võitja? Kas me ei vaevu enam üldse midagi selgitama? Kas me ei vaevu enam selgitusi küsima?

Perit Muuga FOTO: Disainerid ja sõbrad

Miks me hoolime liiga vähe? Kas oleme tõesti ainult iseendaga nii hõivatud, et ei suuda enam end teiste kingadesse asetada? Kas me oleme nii ennast täis, et peame end kõikvõimsateks ja kõiketeadvateks ilma, et me vaevuksime midagi analüüsima? Kas me tõesti arvame, et me ei vaja sõpru, liitlasi ega suhteid?

Kas me läheme tagasi aega, kus vähemusgruppe kiusatakse ja kardetakse? Või ei hooli me neist üldse? Mida me tegelikult kardame ja miks?

«Kurjuse triumfiks on vaja ainult seda, et head inimesed ei tee mitte midagi,» on öelnud Edmund Burke - ärme laseme sellel juhtuda!

Perit Muuga FOTO: Disainerid ja sõbrad

Kollektsioon on sünge alatooniga viidates ühiskonnas valitsevale masendavale olukorrale. Värvid on valdavalt tumedad, sekka ka kirkamaid toone. Loomamustrite asemel on seekord kasutatud efektseid inimeste- ja ajalehepiltidega kangaid. Samuti klassikalist ruudumustrit, mida mõningatel kangastel varjutavad raevuhoogudest inspireeritud värvilaigud ja soditud mustus. Kuus komplekti on seekord ka valminud käsitsi maalitud kangastest.

Lõiked on lihtsad, kuid mõjuvad, on suuri vorme ja huvitavaid siluette. Rõivad varieeruvad igapäevastest kuni pidulike galakleitideni. Taas tuleb esitlusele ka neli meesterõivaste komplekti. Lisaks rõivastele on kollektsioonis huvitavad peakatted, käekotid ja ehted.

VAATA Perit Muuga etendust TFW laval laupäeval 19.19 kell: 17.00