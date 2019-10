Aive Viin: sain pidevalt pragada, et riietun kui poiss

Oma loomingut disainides olen alati pannud ennast tarbija positsiooni. Teisisõnu loonud rõivaid, mis toetaksid minu hetke elurütmi ning meeleolu. Ma pole teadlikult kunagi liiga palju järginud hetketrende, et neist oma rõivaid disainides liigselt mõjutatud olla. Disainiteekonna algusest peale on Trenkanist läbi kumanud mehelikkuse ning naiselikkuse dialoog.

Puberteedieas sain pidevalt pragada, et riietun kui poiss.

Verinoore naisena jällegi ei möödunud minustki ajutine "beibe" periood. Nüüdseks võib vist öelda, et küpsesse naiseikka jõudnuna olen leidnud teatud tasakaalu. Mõningane mehelikkus on mind alati saatnud.

Ma ei arva, et olla seksikas, peab ilmtingimata oma keha paljastama – pigem vastupidi. Kui naine riietub praktiliselt ja mugavalt ning ta tunneb, et rõivad on talle kaitseks, siis on ta ka enesekindel ning seeläbi seksikas.

Trenkan FOTO: Disainerid ja sõbrad

Kui Trenkani meestemoest rääkida, siis seda võiks kirjeldada nii: kandja isiksust toetav ning väljakujunenud maskuliinset stiili lõhkuv. Disainist kumab traditsioonilisi elemente, ent neile on proovitud leida uudne väljund. Taaskord on minu eesmärk, et rõivad oleksid kandja jaoks mugavad ning liigset stressi maandavad.

Tallinna moenädalal esitatav kollektsioon on alguse saanud meeleolust, mis kinnitas kanda meie pere kevadisel Jaapani reisil. Minu jaoks õhkub lõpptulemuses melanhoolset romantilisust, maalähedust, puitarhitektuuri ning alalhoidlikkust ja töökust.

Sealne vana jaapani puitarhitektuur ning erinevate punutiste kunst on killuke sellest, mis selle meeleolu minuni tõi (meeleolud on tihti üheks inspiratsiooniallikaks minu loomingus). Lisaks see teatud alandlikkus ning melanhoolsus, mis sealset raskelt tööd rassivat rahvast justkui saadaks. Nähtu pani mind mõtlema meie endi esivanemate keerulisele minevikule.. See on võib-olla põhjuseks, miks lisaks jaapani hõngule on tajuda ka vana aja eestlust.

Kindlasti on esitatav disain varasemast loomingust märksa pehmem ning romantilisem.

Meeleolu tavaliselt määrab minu jaoks kollektsiooni värvigamma ning konseptsiooni. See kuidas ma lõpptulemuseni jõuan, selgub enamjaolt töö käigus - nii ka seekord. Loodan, et nii mõnigi tunneb TFW-l esitatavas kollektsioonis või mõnes riietuses ära enda, oma esivanesivanema või hoopiski oma maakodu või meeleolu.