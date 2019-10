TÄNA LAVAL! Kalle Aasamäe: Jaapani rõivas, mis sobib nii meestele kui naistele

«Jaapan on kaugel, Eesti on kaugemal veel.»

Nii kirjutas Jüri Üdi juba rohkem nelikümmend aastat tagasi. Nende ridade kirjutamise ajal ei osanud keegi ette näha, et see mis on kaugel võib muutuda lähedaseks ning vastupidi ning Jaapan polegi enam nii kauge kui tundub.

Olen oma kollektsioonis keskendunud Jaapani klassikalistele rõivaesemetele ning püüdnud leida ühiseid jooni eesti rahvarõivastega. Kuigi Jaapan on kilomeetrites meist kaugel on meie kultuuris ja rõivastuses ka palju ühiseid jooni.

Kalle Aasamäe FOTO: Jaak Jõks

Maailm on muutunud palju avatumaks. Mood on muutunud viimastel kümnenditel tundmatuseni. On tekkinud kiirmood, ületarbimine, kiirmoest tingitud keskkonna reostus ning tuhat muud probleemi. Ületarbimine on tänasel päeval suur probleem ning seetõttu olengi loonud kollektsiooni, mis annab inimestele võimaluse rohkem olla isikupärane ja vähem tarbida.

Kollektsiooni märksõnadeks on uniseks, one size, urbanistlik vabadus, kvaliteet ja mugavus. Materjalidest domineerivad puuvill, linane, villane ja erinevate kiudude segud.

Haori on klassikaline jaapanlaste riietusese, mis sobib nii meestele kui naistele. Minu interpretatsioon haorist võimaldab seda riietuseset kanad mõlematpidi, mis tähendab ka, et sisemine pool peab olema kaunis ning pilkupüüdev. Miks selline valik, on see, et tarbimine on tänasepäeva mõõtmatu ning tänu multifunktsionaalsusele saab inimene ühte rõivasteset kanda mitut moodi ning lasta oma fantaasial lennata.

Kangaste töötlemisel olen kasutanud Jaapanist pärinevaid erinevaid tehnikaid-boro, shibori, shasiko ja origami. Kuigi tegu on jaapani levinud rõivaste dekoreerimise tehnikaga, siis võime leida üsna palju ka sarnaseid jooni, mida eestlased on kasutanud oma riiete dekoreerimisel. Nimetused on lihtsalt teised. Samuti olen rõivaste disainis kasutanud Shingo Sato poolt interpreteeritud origami tehnikaid, mis annavad rõivale omanäolise välimuse.

Kalle Aasamäe FOTO: Lii Ranniku

Paljud kangad on taaskasutatud. Mõningate esemete puhul olen kasutanud otse Jaapanist saadetud vintage kimonosid, mis läbi minu disaini on saanud uue hingamise. Samuti olen püüdnud viia miinimumini jääkide tekke, et vähendada mõttetu prügi teket.

Kollektsiooni valmimist on toetanud Kultuurkapital. Printidena on kasutatud Afganistaanist pärit põgeniku joonistusi.