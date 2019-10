Agne Talu-Vürmer: Kas kole on uus ilus?

Agne Talu-Vürmer on Eesti Kunstiakadeemia õppejõud ja vilistlane, kes võttis tänase päevani hoogu, et oma isikliku moekollektsiooniga publiku ette tulla. Nüüd on asi küps ja autor räägib ise, mille enneolematuga ta Tallinn Fashion Weekil üllatada plaanib.