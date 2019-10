Milline riietus võidab südameid?

Naises peab mingi saladus olema, liiga labane valik ei ole kunagi hea. Samuti ei meeldi mulle liiga palju meiki, õhtumeik päeval. Päeva ajal punased huuled – see on väga suure küsimärgiga. Naturaalne, looduslik ilu on kõige võimsam.

Südameid võidab ehe, millel on lugu. Ameeriklastel on hiilgav väljend «conversation piece» ehte kohta, mis küsimusi tekitades on paljude heade inimsuhete päästikuks. Mis materjalist see on? Mida see tähendab? Kõrvamarjad on Eestis saanud 21. sajandi rahvariieteks, igaüks teab, millega tegu – ka see on kõneaine. Välismaal saab nendega hiilgavalt laineid lüüa, keegi pole kohanud sulgkergeid suuri marju, mis kaetud sädeleva kosmilise tolmuga.