6 üllatavat asja, mida orgasmijärgselt kogeda võid

Nende nähtuste tekkepõhjused on siiani veel paras müstika, sest orgasmide kohta pole just palju andmeid ning teadlaste valimid on ka üsna väikesed. Järgnevalt loetlemegi üles kuus ebatavalist asja, mis sinuga orgasmi ajal juhtuda võivad.

1. Peavalu

Mõnulained, millele järgneb - kahjuks - jube peavalu. Orgasmiaegsed peavaluhood on meeste seas rohkem levinud kui naiste seas. Üldjuhul kestavad need mõne minuti, kuid on ette tulnud ka mitmetunnised ja lausa mitmepäevaseid peavalusid. Selliste peavalude põhjus on seni tuvastamata, kuid on põhjust arvata, et need on seotud seksiaegse adrenaliinisööstuga kehas. Iseenesest ei ole tegu millegi tõsisega, kuid kindluse mõttes võib alati arsti poole pöörduda, et välistada muud põhjused.

2. Nutmine

Kõik peaks parasjagu just suurepärane ja imeline olema, aga ikka ronivad pisarad silma. Eksperdid ei tea, miks see täpselt juhtub, kuid nõustuvad, et see on loogiline arvestades seksi ajal toimuvaid psühholoogilisi ja füsioloogilisi protsesse. See võib kõlada justkui viitaks see mingisugusele probleemile partnerite vahel, kuid tegelikult on asi just vastupidi - orgasmijärgset nutmist tuleb kõige rohkem ette lähisuhetes ning on seotud positiivsete emotsioonidega. Kui aga kahtlustad, et põhjus on ikkagi milleski muus, tasub rääkida terapeudiga.

3. Täielik eufooria

Pole saladus, et seks tekitab meis eufoorilist tunnet. Mõne inimese puhul võib see tunne aga tavapärasest intensiivsem olla ning väljenduda silmnähtavalt ka tema seksijärgses käitumises ja olekus.

4. Aevastamine

Teadlased pole kindlad, miks orgasmi saamine mõne inimese aevastama paneb, kuid arvatakse, et see võib olla seotud segaste signaalidega autonoomses närvisüsteemis, mis vastutab nii seksuaalse erutuse kui ka näiteks aevastamise eest.

5. Värisevad jalad

Mõned naised tunnevad, et nende jalad värisevad ega kanna üldse pärast orgasmi. See tuleb sellest, et seksi ajal lähevad lihased pingesse, kuid orgasmi saades lõdvestuvad. Sellest tulenevalt võivadki jalad väriseda või isegi krampi minna. Kiiremaks toibumiseks soovitavad eksperdid vett juua ja süüa midagi kaaliumirikast, näiteks banaani.

6. Gripisümptomid