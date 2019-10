Mida pead teadma vägistamisuimastitest

Vägistamisuimasteid kasutatakse planeeritava seksuaalrünnaku lihtsustamiseks, sest need muudavad ohvri leebemaks, nõrgestavad tema ohvri füüsilist vastupanuvõimet, tekitavad täielikku või osalist teadvusekaotust või langetavad ohvri isiklikke piire.

Medical News Today andmetel võib vägistamisuimastiks nimetada üldiselt igasugust sellist ainet, mis muudab ohvri meeleseisundit. Kõige levinumateks on:

Alkohol

Alkohol on kõige levinum ja kergesti kättesaadavam meeleseisundi mõjutamise aine, kuid selle rolli tõttu sotsiaalsetes olukordades ei tule seostamine vägistamisuimastitega just esimesena pähe. Alkohol langetab piire ning kahandab end ümbritseva tajumise võimet. See võib pahatahtlikke kavatsusi julgustada, kuna ründaja näeb, et tema ohver on kaitsetum kui muidu.

Bensodiasepiinid

Need on ärevusvastased ravimid, mis tekitavad ka unisust, seetõttu on neid lihtne kasutada ka vägistamisuimastina. Tarbimisega kaasneb füüsiline lõõgastus ning teatud annustes võib kaasneda ka lihaskontrolli kaotus. Mõned inimesed võivad ka teadvuse kaotada. Pärast bensodiasepiini tarbimist ei pruugi toimunud mäletadagi. Bensodiasepiinid lahustuvad alkohoolsetes jookides väga hästi.

Ketamiin

Ketamiin on kiiretoimeline rahusti, mis tekitab ohvrile teadvusekaotust. Samuti ei pruugi ohver mäletada aine mõju all toimunut. Erinevalt enamikest vägistamisuimastitest mõjub ketamiin peaaegu kohe ning ohver ei pruugi jõuda mõistagi, et teda on uimastatud. Suures doosis võib ketamiin põhjustada surmavaid hingamisraskusi. Ketamiini kasutatakse valge pulbri kujul ning see võib joogi maitset muuta. Seetõttu kasutatakse seda pigem kangemate alkohoolsete jookide sees, mille tugev maitse maskeerib aine.

GHB

GHB ehk korgijook on kehas loomulikult esinev neurotransmitter sünteetilisel kujul, mis pärsib kesknärvisüsteemi ja põhjustab unisust, uimasust ja segadust. Väikeses koguses põhjustab GHB iiveldust ja oksendamist ning mälukaotust aine mõju all toimunust. Seda on kerge üle doseerida ning see võib osutuda ka surmavaks. GHB on lõhnatu ja värvitu, seega ei pruugi ohver uimastamist üldse kahtlustada.

Eriti ettevaatlik peab olema isik, kes on võtnud vastu joogi kelleltki teiselt, kas või sõbralt, või kes on jätnud kas või hetkeks oma joogi tähelepanuta.

Uimastamisele viitavad tundemärgid on järgnevad:

Ohver tunneb end ühtäkki väga joobes olevat, kuigi tegelikult on ta väga vähe või pole üldse alkoholi tarbinud

Ohver tunneb segadust ja kogeb orientatsioonihäireid

Teadvusekaotus

Ohver ei suuda meenutada, kuidas ta ühest kohast teise jõudis

Ohver ei mäleta midagi, mis pärast joomist toimus

Ohver ärkab segadustundega, pohmelli või mäluauguga

Valulikkus suguelundite piirkonnas või urineerimisel

Katki rebitud riided