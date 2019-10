Nende 5 toiduainega teed igale külmetusele 1:0 ära

Kui külmetus on juba majas, pole paremat rohtu kui puhkus voodis. Kui aga külmetus on algusjärgus — kerge kriipimine kurgus, liigesevalud või kuumahood, siis tasub kiiresti tegutseda, et asjal mitte käest ära minna lasta. Vitamiinid on seejuures tõeliselt kasulikud, et immuunsüsteemi tugevdada ja külmetusele vastu panna.