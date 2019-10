Meestele: kuidas aru saada, et ta ei teeselnud tippu jõudmist?

Selleks, et kõikide paaride seksielu saaks paraneda, on väga oluline rääkida teemadel, mis võivad rasked olla ning mitte tippu jõudmine on üks neist teemadest. Kui sa kahtlustad, et su kallim teeskleb, siis võta see temaga kindlasti jutuks, kuid ole õrn, mitte süüdistav. Hea on sel teemal mitte rääkida ka vahetult peale vahekorda – siis oleme me kõik haavatavad.