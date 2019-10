Üllatav! Uuring paljastas, mitmendal kohtingul inimesed tavaliselt seksivad

MPort kirjutab, et Inglismaal korraldatud pikaajaline uuring näitas huvitavaid tulemusi: üle kogu riigi kinnitasid inimesed, et alles viies kohting on sobilik voodisse minemiseks.

Statistikast nähtus ka, et Londoni inimesed ootavad seksiga suisa kaheteistkümnenda kohtinguni. See olevat ka aeg, mil naised esmakordselt armastust avaldavad. Mehed on natuke rutakamad ning jõuavad armuavalduseni juba kohting varem.