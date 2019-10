Teadlased: kui esimesel kohtumisel seksida, võib sel olla tulevasele suhtele üllatav mõju

Iisraelis asuv Herzliya uurimiskeskus ja Rochesteri ülikooli psühholoogiaosakond korraldasid üheskoos uuringu, et teada saada, mis rolli seksuaalne iha potentsiaalsete partnerite ligitõmbamisel mängib.

«Seks võib ka võõraste vahel emotsionaalset sidet tugevdada,» ütles uuringu põhiautor Gurit Birnbaum, kes on sotsiaalne psühholoog ja professor. «See kehtib nii meeste kui naiste puhul.

Uuring käis vaid heteroseksuaalsete paaride kohta. Birnbaumi sõnul usutakse sageli, et mehed alustavad seksuaalse ligitõmbe korral suhteid sagedamini kui naised. Kuid kui vaadata vähe varjatumaid suhtealgatamise strateegiaid – näiteks abi pakkumine – siis see muster ei kehti. Nimelt tahavad potentsiaalse partneriga kontakti luua nii mehed kui naised, kui nad on seksuaalselt erutunud.

«Kuigi seksuaalsed kired ja emotsionaalsed sidemed on erinevad tunded, siis on tõenäoliselt evolutsioonilised ja sotsiaalsed protsessid muutnud inimesed altiks tundma romantilist tõmmet inimeste suunas, kelle vastu nad juba seksuaalset tõmmet tunnevad,» ütleb uuringu kaasautor Harry Reis, kes on Rochesteri ülikooli psühholoogiaprofessor.

Millega saab seksi rolli suhte loomisel selgitada? Inimese seksuaalkäitumine on välja kujunenud selleks, et tagada paljunemine. Seega ei ole seks ja järglaste saamine sõltuvad partnerite omavahelise sideme loomisest. Siiski on aga inimlaste pikaajaline abitus edendanud nende mehhanismide arengut, mis hoiab partnereid teineteisega seotuna pikema aja jooksul, et nad saaksid üheskoos lapse eest hoolt kanda. «Läbi ajaloo on lapsevanemate kokkuhoidmine kõvasti suurendanud laste ellujäämistõenäosust,» ütleb Birnbaum.

Varasemad neurouuringud on näidanud, et hoolimata sellest, kas inimene tunneb seksuaalset kirge või romantilist armastust – aktiivsed on mõlemal puhul sarnased ajupiirkonnad. Uurijad järeldavad seega, et need mustrid viitavad seksuaalset aktiveerumist põhjustavatele neuroloogilistele ühendustele, mis mõjutavad ka emotsionaalset sideme tekkimist.