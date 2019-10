Stilist Britta Laumets-Merila: moemaailmas domineerib 70ndate stiil

Värvimaailm üllatab Laumets-Merila sõnul ebatraditsioonilise värvigammaga — tüüpiliselt pigem tumedasse värvipaletti on tekkinud juurde kevadiselt värsked pastellid ning vibreerivalt energilised erksad toonid. «Kollane on jätkuvalt trendikas ning muudab sügise palju helgemaks!» avaldab stilist.

«Kui pruun esmapilgul ehmatavana tundub, siis tasub sellega harjuda — moelavad näitavad, et tegemist on värvitooniga, mis on aina jõulisemalt meie garderoobi murdmas ning lõpuks me ilma selleta ei saagi.»