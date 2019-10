Klubiomanik narkojoogi ohvrile: sa ei ole nii ilus, et keegi sind ära vedada tahaks

66-aastane ööklubi Rapture omanik Neil Scott on veendunud, et 19-aastane Shantel Smith mõtles kogu loo oma joogi mürgitamisest välja lihtsalt tähelepanu saamiseks. «Ta ei ole eriti ilus. Täitsa võimatu ette kujutadagi, et keegi paneks talle joogi sisse midagi, see ei ole loogiline. Ta on nii tavalise välimusega, ma ei saa aru, miks keegi teda tahtma peaks,» jagas Scott oma seisukohta.

Juhtunu jõudis avalikkuse ette pärast seda, kui Smith jagas sotsiaalmeedias kuvatõmmist klubi ükskõikset vastusest tema saadetud sõnumile joogi mürgitamise kohta. Neiu rääkis uudistekanalile, et mäletab seda, kuidas ta tuli WC-s teadvusele. Neiu kirjelduse kohaselt ärkas ta oma okse sees ning tema suu ümber oli vahtu. «Ma ei suuda uskuda, et mind süüdistatakse milleski, mis juhtus minuga minu teadmata,» kommenteeris neiu oma Instagrami-postitusele järgnenud furoori.

Hoolimata avalikkuse pahameelest ohvri mõnitamise eest jääb Scott endale kindlaks, et kogu lugu on välja mõeldud. «Turvakaameratest on näha, et tüdruk tuleb klubisse kell 22.58 ning lahkub kell 2.53. Ei tema ega ta sõbrad paista millestki häiritud olevat. Samuti ei küsinud ta klubis viibimise ajal üheltki neljateistkümnelt kohal olnud töötajalt abi,» räägib mees.

Smith räägib aga, et ta oli enne kluppi jõudmist joonud vaid 2-3 jooki ning klubi baaris veel ühe ostnud, seega kindlasti polnud ta purjus. Pärast baarijoogi joomist olevat ta 2,5 tunniks teadvuse kaotanud ning seejärel oksendanud ja teisi narkojoogi sümptomeid kogenud. Oma sõnumis ööklubi Facebooki lehele soovitas ta klubil rohkem turvalisusele tähelepanu pöörata, kuna turvamehi klubis näiteks pole. Samuti avaldas ta, et vestlustest sõprade ja tuttavatega tuli välja, et sarnast asja on juhtunud veel kahe inimesega viimase mõne nädala jooksul.

Vestluse kuvatõmmistest selgus aga omaniku skeptiline meelsus, sest mees seadis Smithi väited kahtluse alla, sealhulgas küsis mees neiult, kas neiu peab end üldse uimastamise vääriliseks. Mees lisas, et «keegi poleks nii rumal, et raiskaks oma uimasteid kellegi teise joogi peale».

Politsei on kinnitanud, et juhtumit uuritakse.