Ettevaatust! Need alkoholid moodustavad omavahel kõige hullema kombinatsiooni

Need kaks alkoholi ei talu omavahel segamist. Kui sa oled joonud veini ja pöördud õlle poole, siis hakkab sul ilmselt paha juba mõne tunni jooksul ning hommikul ärkad kohutavasse pohmakasse, imestades, miks sa juba eelmisel õhtul maha ei surnud. Üldine soovitus on jääda jooma seda alkoholi, millega õhtut alustasid, olgu selleks siis õlu või vein.

Juba niisamagi võib tekiilast tekitada endale korraliku pohmelli, kuna see sisaldab heal hulgal aldehüüde. Aga ka õllele ei meeldi, kui seda erinevate jookidega segada, nii et see kombo garanteerib sulle terava peavalu. Kui pead ilmtingimata tekiilat jooma, siis püüa seda tarbida mittealkohoolsete ja mittekarboniseeritud jookidega.

Venelased ütlevad, et viin ilma õlleta on raharaiskamine. Kui su eesmärgiks on end seakombel purju juua, siis see karm kokteil on tõesti sinu jaoks. Kuid tegelikult peaks viinaga paaris käima vaid mahl. Jäta õlu mõneks teiseks korraks.