5 teemat suhtes, millest teistele rääkimine su suhet kahjustada võib ning kuidas seda ennetada

Muidugi ei saa teha tugevaid üldistusi suhteteemade kohta, mida tasub ja mida ei tasu lähedastega jagada. Enne asjade arutamist väljaspool suhet võiks aga hetke mõelda, mis tagajärjed võivad delikaatse info jagamisel olla, eriti kui teha seda ilma partneri nõusolekuta. Oregonis elav suhteekspert Jonathan Robert rääkis HuffPostile, mis ohud varitsevad, kui läbimõtlematult suud paotad.

Sa reedad kaaslase usaldust

Kui su partner pole selge sõnaga lubanud, siis ei tasu vaikimisi eeldada, et võid teda puudutavat isiklikku infot teistele edasi rääkida. Näiteks lugu, mida sina võid armsaks või naljakaks pidada, võib su kaaslase jaoks hoopis piinlikkust tekitada.

Sa mõjutad oma sõprade arvamust oma kaaslasest

Ikka kipume oma sõpradele end välja elama oma suhte tõusudest ja mõõnadest. Vahel on lihtsalt vaja midagi südamelt ära rääkida või on tarvis kellegi teise vaatenurka. Pea aga meeles, et kui te partneriga asjad korda saate, võivad su sõbrad aga veel pikaks ajaks ikka tema vastu negatiivselt meelestatuks jääda.

Su perel ja sõpradel saab lihtsalt kõrini

Kui sa pidevalt oma suhtest ja partnerist räägid, saab sinu valitud publikul ühel hetkel lihtsalt kõrini. Lõpuks viib see selleni, et nad ainult teesklevad huvi sinu suhte käekäigu vastu, sest enamiku ajast jagad sa neile pisiasju, mille kohta keegi küsinudki pole.

Psühholoog Ryan Howes toob välja viis teemat, mille arutamine suhtest väljaspool peaks olema igal juhul partneriga kooskõlastatud.

1. Teie seksielu detailid

Magamistoas toimuv peaks jääma ainult sinu ja su partneri vahele. Tegemist on väga isikliku infoga ning tihti käib seksuaalsusega kaasas ka teatav häbitunne, seega ei ole tarvis rääkida teie kahe vahelistest eelistustest ja sooritustest mitte kellegi teise kui ainult üksteisega. Või vajadusel terapeudiga.

2. Sinu partneri rahaasjad

Sinu sõpradel pole tarvis teada sinu partneri täpsest palganumbrist, kehvast investeeringust ega õppelaenust. Partneri nõusolekul võid teha lihtsalt üldistusi ja öelda näiteks, et hetkel on teil rahaliselt keerulised ajad. Sama kehtib ka koondamise puhul - õigus seda edasi rääkida on vaid sellel, kellega see juhtub.

3. Sinu partneriga juhtunud traumeerivad sündmused

Ahvatlus sellise info jagamiseks võib olla tugev, sest võid tunda, et selliste asjade teadmine aitaks perel ja sõpradel kaaslast paremini mõista. Võib-olla on sul endal tarvis sellest rääkida. Pea aga meeles, et rikud kaaslase usaldust, kui tema selja taga sellest räägid. Ühe inimese trauma ei ole kellegi teise jagada. Kui su partneri rasked üleelamised sind ennast negatiivselt mõjutavad, on kõige mõistlikum rääkida sellest psühholoogiga.

4. Sinu partneri vaimne ja füüsiline tervis

Nii vaimse kui ka füüsilise tervise probleemid pole üldse häbiasi, kuid jällegi on ainult nende käes kannataja otsustada, kas ja kellega oma probleemi üksikasju jagada. Kui sinu partner eelistab sellist infot endale hoida, siis oled ka sina kohustatud sellest vaikima.

5. Teatud suhteprobleemid

Suhteprobleemid nagu näiteks petmine on üsna hall ala ning mõnikord on raske öelda ja otsustada, kas sellest rääkima peaks. Kuna see puudutab ka sind, siis muidugi võid rääkida mõnele lähedasele, kuid kindlasti ei pea teavitama kogu küla. Kui ei tea, keda oma sõpradest sellise infoga usaldada, on kindel valik terapeut.