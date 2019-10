Vägivaldsest suhtest pääsenud naise pihtimus: ma ei talunud psühhoterrorit aastaid sellepärast, kes tema oli, vaid sellepärast, kes olin ma ise

MA JÄIN. Jäin ka järgmine kord ja sellest järgminegi kord.

Kõik algas tasahilju väikeste vastuoludega tema jutus. Ühele rääkis ta üht, teisele pisut teist. Kusjuures ta ei halvustanud kedagi, ehkki viitas julgelt vääritimõistmisele. Ta näis enesekindel ja paistis uskuvat oma igat sõna. Ta oli pealtnäha võrratu mees. Suurepärases vormis, väga sportlik, võrratult sõnaosav, uskumatult nägus, ülimalt ligitõmbav, väga distsiplineeritud ja imeliselt musikaalne.

Kuid tema psühhoterrorit ei talunud ma aastaid sellepärast, kes tema oli. Talusin seda sellepärast, kes olin ma ise.

See lugu on omajagu kummaline, sest olen pärit tervest ja kaunist perekonnast. Mu vanemad on tänini abielus, mul on imearmas õde. Nii isa- kui ka emapoolne suguvõsa hoiab väga kokku. Mis on siis ometi see, mis sundis mind taluma mehe alandust, sarjamist, mõnitamist ja manipulatsiooni? Mis takistas mul esimeste valede peale ümber pööramast ja teises suunas minemast?

Ni vastuoluline, kui see ka pole, oli üheks põhjuseks just seesama lapsepõlvekodu ilu. Usun sügavalt, et sõltumata keskkonna ja kasvatuse iseloomust ja üksikasjadest korjab igaüks kasvamise käigus üles just need kogemused, mis teda oma hingeteele juhatavad. Katseid selle kohta, kui erinevalt me samu olukordi tajume, on tehtud tuhandeid. Üks kaksikutest võib olla südamest tänulik, et vanemad neid õe või vennaga justkui vati sees hoidsid. Teine võib sama asja peale olla südamepõhjani solvunud ning kahetseda, et tal kunagi ei lastud eksida. Olgu ümbrus üht või teist moodi, me tõlgendame olukordi nii, nagu on otsustanud kogeda hing.

Niisiis aitaski just minu ilus lapsepõlv öelda vägvallatsejale tahtmatult jah. Kuidas see täpsemalt käis?

Mu vanemad said oma ajale kohaselt noorelt tuttavaks, neist sai üsna varakult paar ja nad abiellusid. Minusse talletus teadmine, et esimene armastus ongi see õige. See eespool kirjeldatud mees oligi minu esimene peika. Keegi polnud mulle varem samasugust tähelepanu osutanud, mulle niimoodi sügavalt silma vaadanud, kuumalt kallistanud. Armusin. See aga tähendas, et ta pidi järelikult olema see üksainus õige.

Mu vanemad on abielus ka täna, mis toona tõlgendus minu jaoks nii, et suhted on igikestvad. Koos minnakse läbi paksu ja vedela, tule ja vee. Mitte mingil juhul ei anta alla. Kõik takistused ületatakse koos. Kui ollakse kokku tulnud, siis jäädakse kokku. Tunnistan, et see muster saadab mind siiani ning kõik lahkuminekud on mõjunud mulle üsna rängalt.