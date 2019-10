Müüt või tegelikkus: kas rinnaimplantaadihaigus on päriselt olemas ja me peaksime muretsema?

Selge on see, et ehkki patsientide teavitamise protsess on väga põhjalik, ei saa me olla 100 protsenti kindlad nende aususes. Siinkohal tahamegi panna kõigile südamele, et kliinikusse konsultatsioonile tulles ei tohiks oma terviseprobleeme varjata. Ei maksa ka pidada häbiasjaks, kui kellelgi on probleeme vaimse tervisega, toitumishäirega või muret teeb liigne suitsetamine, alkoholitarbimine vms – tervisekaardi täitmisel tuleb olla aus ja jagada murekohti meie personaliga, et saaksime raviplaani koostamisel lähtuda patsiendi individuaalsetest vajadustest. Põhjalikum eeltöö, patsiendi ausus ja ravijuhistest kinnipidamine tagavad paremad tulemused ning ennetavad võimalikke probleeme.

Kas implantaadid tuleb rinnaimplantaadihaiguse kartuse korral välja võtta koos implantaadi ümber tekkinud sidekoega või ilma?

Vastab Christinas Clinicu plastikakirurg dr Asko Salmi:

«Pärast implantaadi paigaldamist organismi tekib implantaadi ümber alati sidekude ehk kapsel. Kui implantaatide eemaldamine osutub ükskõik mis põhjusel vajalikuks, tuleks need eemaldada kas koos kapsliga või siis ilma, vastavalt moodustunud kapslile. Kui selgub, et on moodustunud paks kapsel ja topeltkapsel, tuleb see kindlasti eemaldada. Kui aga kapsel on väga õhuke (nagu siledapinnaliste implantaatide puhul) ja analüüsid on korras, siis sellise kapsli eemaldamine kirurgiliselt on liiga suur trauma ja võib kaasa tuua tugeva veritsuse. Vahel on määrav ka see, millist meetodit on implantaadi paigaldamisel kasutatud – kui implantaat on paigaldatud rinnalihase taha ja implantaadi alumine osa on vastu pleuraõõnt, siis halvimal juhul võib väga õhukese kapsli eemaldamisel kopsukude viga saada. Niisiis: kõige tähtsam on aru saada, et mistahes operatsioon ei saa olla riskantsem kui seda on haigus ise. Kirurg peab iga patsiendi puhul täpselt kaaluma, milline risk operatsiooniga kaasneb.»