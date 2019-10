Tellijale

Tõnis jäi Ada elus surmatunnini üheks tähtsamaks inimeseks. Mägi on meenutanud koos töötatud aastaid: «Ringreiside ajal ei viitsinud ju poisid mööda poode joosta ja toidukraamile mõelda. Tavaliselt kujunes nii, et kogunesime ikka Ada numbrisse, tema oskas ka mitte millestki kuningliku lõunalaua välja võluda. Napsi sai kõvasti võetud, ega see ole mingi saladus. Aga ma ei mäleta, et Adal oleks sellega seoses laval mingeid probleeme olnud. Ats on väga loomulik inimene, kellega on hiigla hea olla. Ta ei häbene ennast, oma tundeid, ei häbene teisi. Atsil on ebaeestlaslik temperament, selline suur soe hing nagu slaavlastel. Huumorimeel on väga tähtis ja Adal on see täiesti olemas. Samas on Ats üsna kinnine. Oma muresid ta rääkima ei kipu, ei kurda ega halise.»