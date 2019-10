Kohtuotsus: vaimse puudega mehel on õigus naistele ahistavalt läheneda, sest «seks on inimese põhiõigus»

Suurbritannia kohus jõudis hiljuti otsusele, et vaimse puudega meesterahva suhtlemisvõimalusi ei tohi piirata, kuna «seks on inimese põhiõigus».

36-aastane mees, kellele viidatakse kui JB, põeb raskekujulist autismi, mistõttu tema kognitiivsed võimed on oluliselt piiratud, kirjutab news.com.au. Ta pole kunagi korda saatnud ühtki kuritegu, kuid naistele suunatud seksuaalselt sobimatu käitumise tõttu on ta alates 2014. aastast elanud hooldekodu töötajate valvsa pilgu all.

Selline korraldus jõustus, sest JB ei ole võimeline suhtlema talle meeldivate naistega sobival ja aktsepteeritaval viisil: mees on varem naistele kohatult ja ebameeldivalt lähenenud, mistõttu võib ilma piiranguta juhtuda, et ühel päeval ongi mees kurjategija, rääkimata naiste heaoluga riskimisest.

JB kaitses rõhutati aga, et piirang rikub mehe inimõigusi. Otsuse teinud kohtunik Roberts selgitas, et kogu protsessi jooksul on JB väitnud, et soovib meeleheitlikult leida endale naiskaaslase, kellega suhe luua. «Mees soovib leida seksuaalpartnerit ja usub, et piirang rikub tema õigust pereelule ja eraelu privaatsusele,» põhjendas kohtunik otsust.

Kohalikud ametnikud soovisid piirangu jõusse jätmist, kuna leidsid, et kohtu kohustus on kaitsta puudega meest sooritamast kuritegu, mille eest võib inimene reaalse vangistuse saada.

Kliinilise psühholoogi hinnangul on JB potentsiaalne seksuaalse ahistamise toimepanija. «Mehe varasema käitumise põhjal on väga tõenäoline, et tema lähenemiskatsed muutuvad nii-öelda väljavalitud naistele korduvaks ning ahistavaks. Samuti puuduvad mehel sotsiaalse viisakuse piirid, ta ei mõista naiste reaktsioone ega ole ka suuteline reaktsioonide tähendust küsima,» kirjeldas psühholoog. Seega on vägagi võimalik, et mees võib toime panna vägistamise, kuna pole võimeline naise eitavat vastust mõistma.

Kohus aga leidis, et puudega JB-lt on diskrimineeriv tahta nõusolekust või selle puudumisest aru saada, sest see valmistab mehele raskusi, mida vaimse puudeta inimesed läbi elama ei pea.