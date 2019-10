Kujunda endale lihtsad ja loomulikud piltilusad kulmud

Parim kulmukuju on sulle looduse poolt juba kaasa antud, seega on vägagi soovitatav järgida stiili, mis sul juba loomulikult olemas on ning mitte minna drastiliste muutuste teed. Alati ei tasu juhinduda ka trendidest, sest need ei sobitu iga näoga ning tulemus ei pruugi olla heas mõttes pilkupüüdev.