Emotsionaalselt intelligentsed inimesed küsivad tavaliselt nii

Emotsionaalselt intelligentsed inimesed formuleerivad seetõttu abipakkumise instinktiivselt nii, et abivajajal oleks seda oluliselt lihtsam vastu võtta. Kunst ei seisne mitte selles, et küsida «Kas ma saan sind aidata?» või öelda «Sa võid mult alati abi küsida.»

Palju mõistlikum oleks küsida «Kuidas ma saan sind aidata?» See vorm näib võrreldes teiste abipakkumistega vaid vaevu erinev, ometi on sellel isikul, keda see puudutab, oluliselt lihtsam taolist pakkumist vastu võtta. Siin on põhjused, miks see nii on:

1. Probleemile saadakse kiiremini jälile

Targasti esitatud küsimuse üle peab inimene järele mõtlema, millega täpselt teda aidata saaks. Mõtted juhitakse konkreetselt selle probleemi suunas ja sageli saadaksegi just niimoodi esimest korda tegelikule probleemile jälile.

2. Surve vähendamine

Küsimusega «Kuidas ma saan aidata?» vabastavad emotsionaalselt intelligentsed inimesed abiotsija surve alt. Sest üleskutsega, nagu peaks teine endast märku andma siis, kui tal on abi vaja, jäetakse ajahetk lahtiseks. Ei ole selge, kas abipalvele saab toetust siis, kui seda on vaja või alles siis, kui abipakkuja on leidnud enda jaoks sobiva hetke. Kes küsib «Kuidas ma saan aidata?», annab mõista, et abi saada on võimalik otsekohe.

3. Algab dialoog

See küsimus on ka sellepärast mõttekas, et sellega tekib vestlus. Isegi kui abi ei ole võimalik anda ja abivajav isik peab end ise aitama — tänu sellele küsimusele saab ta välja öelda selle, mis teda liigutab ja milles ta probleemid seisnevad. Sageli aitab see juba iseenesest uute ideede peale tulla ja lahenduse leida.