Oled sa metsik naine või taltsas talleke?

«Kuna ma ise hõbedat ei töötle, vajasin kedagi enda loomingut realiseerima,» selgitab Tamm. «Hõbeda töötlemise traditsioonid on Balil sajandeid vanad, ma ei ole kusagil kohanud osavamaid hõbedaseppasid. Ja kui enamasti on pika traditsiooniga hõbedameistrid pigem kinni enda traditsioonilistes mustrites ja disainides, siis Balilt õnnestus leida töökoda, kes oli valmis realiseerima ka minu veidi hullumeelseid kavandeid,» ütleb Tamm.

Hõbe on üks maailma jätkusuutlikumaid ehtematerjale, kuna on lihtsasti vormitav ja ümbertöödeldav. Kogu WildWomani valikust on taaskasutatud hõbedast umbes 70%. «Suurematel tootjatel on mugavam kasutavad uut hõbedat, käsitöölised loovad ka taaskasutatud hõbedast. Meie ehted on käsitöö,» ütleb Marika Tamm. Enamik ehetest on ainueksemplarid.