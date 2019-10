Tellijale

Eksperdid aga teevad ühe asja kohe selgeks: see ei tähenda, et ainult järgnevad viis sodiaagimärki on need, kes elus tõelist õnne kogevad. Iga tähemärgi esindaja võib elada õnnelikult, universum annab meile kõigile selleks vahendid ja võimalused. Kuid mõne jaoks on universum lihtsalt paar trumpkaarti kaasa andnud.