Eesti nõid hoiatab: igasugused Facebookis levinud selgeltnägijate grupid võivad kaasa tuua suurt kahju

Facebook kubiseb igasugu selgeltnägijate ja teadjate gruppidest, kus grupi administraatorid või grupis olevad nõiad ja maagid on võtnud endale jumala või jumalanna rolli, jätmata nii ruumi inimeste isikliku spirituaalsuse ja vastutuse võtmise tekkimisele või tervele arenemisele. Ometi väidavad nad häälekalt, et see on just nende eesmärk.