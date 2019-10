Uuring: aina rohkem naisi on vallalised, kuna eelistavad teatud tüüpi mehi

Seda nähtust on selgitatud nii ja naa, kuid Microsoft News kirjutab, et ajakirjas The Journal of Marriage and Family hiljuti avaldatud uuring tõestab, et näiteks Ameerika Ühendriikides on abiellumisealiste naiste vallaliseks jäämine põhjendatud majanduslikult atraktiivse partneri puudumisega.

Täpsemate tulemuste nimel uurisid Cornelli ülikooli teadlased vallaliste naiste kirjeldatud ideaalmeeste sotsiaaldemograafilisi näitajaid ning seejärel võrdlesid neid reaalselt olemas olevate vallaliste meeste vastavate näitajatega. Võrdluse käigus leiti, et kirjeldatud nn unistuste abikaasad teenivad 58% kõrgemat palka, käivad 30% suurema tõenäosusega tööl ning omavad 19% kõrgema tõenäosusega kõrgharidust kui päriselt saadaval olevad poissmehed.

Teadlased tegid sellest paratamatu järelduse, et potentsiaalsed kaasad on tohutus defitsiidis ning vallalised võivadki jääda kas vallaliseks või abielluda endaga nn mittevõrdse partneriga. Käärid ootuste ja reaalsuse vahel olid eriti teravad vähemusgruppides ning kõrge sotsiaalse staatusega gruppide seas. Seega on teaduspõhiselt vallalistel kaks valikut – jääda vallaliseks või leppida mitte eriti unistustele vastava kaaslasega.

«Enamik USA naisi loodab abielluda, kuid soovitud abikaasasid – kindla töö ja sissetulekuga – on liiga vähe,» kommenteerib uuringut juhtinud sotsioloogiaprofessor Daniel T. Lichter. «Abielu põhineb küll jätkuvalt armastusel, kuid samas on see muutunud ka majanduslikuks tehinguks. Kuna naised edestavad mehi kõrghariduse omandamisel, on meestel vähe, millega muljet avaldada.»

Küll aga pole romantika hukuteel: 2018. aastal USA Tööstatistika Büroo tehtud uuring paljastas, et tööturul on puudu pool miljonit meest vanuses 25–34. Samas on tõusnud naiste osakaal tänu nende omandatud kvalifitseeritusele, mis tähendab ühest küljest, et kuna naised ei vaja toimetulekuks partnerit, on nad tema suhtes ka palju valivamad.

Teisest küljest ei pruugi aga toimetulevad tänapäeva naised jällegi suhtuda abiellu kui majanduslikku tehingusse ning lähtuvad pikaajalise partneri valikul mitte niivõrd mehe sissetulekust, vaid iseloomuomadustest, nagu ausus, emotsionaalne intelligentsus ja hoolivus. Annab vist lootust?