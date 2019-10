3 tähemärki, kellele algav nädal tuleb erakordselt keerukas

Tellijale

Jutukas Merkuur loob täna tujuka Uraaniga vastaseisu, nii et võid arvestada – ärevustase tõuseb. See muudatus paneb su mõtted kihutama ning intensiivsemaks muutub igasugune rahutus. Seega: püüa rahulikult hingata, püüa jääda keskendunuks.

Nädal lõppeb 13. oktoobril täiskuuga, mis on kirsiks tordil, arvesse võttes kogu hektilist nädalat. Kõikide täiskuudega käivad kaasas tunnete intensiivistumine ja elumuutvad paljastused, kuid kui see on külma Saturni ja obsessiivse Pluutoga sellises suhtes, siis tasub olla valmis, et need paljastused pole nii optimistlikud, kui sa lootsid.