Ühest hädast järgmisse: Lõuna prefektuur läks appi kempsu kinni jäänud mehele

«Saime täna öösel väljakutse mehelt, kes rääkis, et on kuskil vana maja trepikojas WC-s luku taga ja kuidagi välja ei pääse. Hüüdis mis ta hüüdis, aga keegi appi ei tulnud. Hästi läks, et telefon oli tähtsatele toimingutele kaasa võetud. Hädaabikõne, kuigi häda juba tehtud, oli jätkuvalt päevakorras,» kirjutab prefektuur oma Facebooki-lehel.