Pärnu Kohvikute Nädal sai väärika avapaugu

Tänane päev on ühtlasi ka Pärnumaa kohvikute päev, mil üle terve maakonna pakuvad kehakinnitust nii profikokad kui ka kodus küpsetajad. Ühepäevakohvikute pakkumised on spetsiaalselt selleks päevaks loodud ja ainult täna on erakordne võimalus nendest osa saada. Kohvikud avasid uksed südapäeval ja võtavad külalisi vastu niikaua, kuni head-paremat jagub.

«Eelmisel aastal saime kinnitust sellele, et oktoobris on hea aeg kohvikus istumiseks, sest rannailmad on läbi, enamus aiatöid selleks ajaks tehtud ja kätte on jõudnud hea aeg sõpradega kohvitamiseks,» seletas kohvikute nädala korraldaja Kadi Elmeste, «hea võimalus ammustele tuttavatele helistamiseks ja kohvile kutsumiseks!»