Moekuulutaja lugejakiri: Panen pahaks liigset ületarbimist, seega leian oma lemmikud tihti teise ringi poodidest

FOTO: THE COLLAB. / Pexels

Moekuulutaja kutsub üles lugejaid kirjutama, millest nemad riiete valimisel lähtuvad ja kust inspiratsiooni ammutavad. Grete kirjutab, et tema meelest on inimesel hea moetunnetus siis, kui ta ei torka silma aga samas on mõjuv. Jaga meiega oma riietumise kuldreegleid ja osale Moekuulutaja poolt välja pandud auhinna loosis.