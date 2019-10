Kahjulikud rasvad toidus: miks tuleb lapsi palmiõli eest kaitsta

Seejuures on kliimatapja — vihmametsade mahavõtmine, ohustatud loomaliigid (tiigrid, orangutanid) kaotavad oma loomuliku eluaseme — kahjulik ka meie endi tervisele. Eriti ohus on kõige väiksemad.

«Taimseid rasvu rafineeritakse nii, et tekiksid omadused, mida saab kasutada töödeldud toiduainete valmistamisel. Selle tööstusliku töötlemise juures tekivad nõndanimetatud protsessikontaminandid. Neid esineb kõigis taimeõlides. Palmiõlisisaldusega toodetes on see kontsentratsioon aga määratu palju suurem,» selgitas Marco Binaglia portaalile swr.de.

Juba Itaalia teadlased viitasid palmiõli probleemile beebitoitudes. Ka väikelapsi varitseb oht tarbida liiga lühikese aja jooksul liiga palju murettekitavat ainet. Paljud toiduained, näiteks šokolaadikreemid, krõbedad müslid, küpsised või šokolaadid sisaldavad seda ainet ning nad on loodud nii, et nad lastele maitseks. Kui need asjad päeva peale ära jaotada, siis astutakse lubatud normidest kiiresti üle. Mida väiksem on seejuures pisikese maiasmoka kehakaal, seda suurem oht.