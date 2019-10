Värske veri! Kes on noorim talent TFW laval?

Noort moefanaatikut vaimustab vabaduse idee, mis väljendub uniseks esteetikas. Mood, mis on võrdselt sobiv nii meestele kui naistele. «Kollektsioon on üles ehitatud valdavalt unisex lõigetel põhinevatele sootutele rõivastele, kuid saab näha ka eraldi meestele ja naiste kehakuju järgi tooteid,» kirjeldab disainer. «Minu jaoks on see kollektsioon justkui pehme raamidest väljumine, neid otseselt lõhkumata, kuid andes võimaluse ja näite sellest, et rõivad ei peaks olema ainult kindla inimgrupi ümber tiirlevad. Rõivad peaks tänapäeval väljendama vabadust, mitte vanu piiranguid. Vabadust kanda mida tahes, olenemata, kes kandja füüsiliste tunnuste poolest on. Riided on sisemise vabaduse välised edasiandjad. Tekstiilist kokku õmmeldud tooted, mis peaks esile tooma ja väljendama kandja maailmavaadet, mitte teda piirama!»