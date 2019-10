Teadlased on rääkinud: miks me suudleme, milline on hea suudlus ja milliseid suudlusi mehed-naised hindavad

Teadlaste järeldused selleteemalistest uuringutest on üsna ühesed: suudlemine on tähtis. See mõjutab romantilise suhtlemise kulgemist. Suudlemine võib suhte tugevamaks muuta või selle sootuks murda, kirjutab psühholoogiaportaal Psychology Today.

Üks põhjalikumaid uuringuid, mis on suudlemisest tehtud, tehti 2007. aastal. Kolme teadlase eestvedamisel küsitleti 1041 mees- ja naistudengit. Osalejatel paluti vastata küsimustele, mis puudutasid suudlemist. Teadlaste järeldused olid järgmised:

1. Suudlemine võib olla väga veenev

Nii mehed kui naised suudlevad selleks, et potentsiaalset partnerit hinnata. Head suudlejad valitakse tõenäolisemalt partneriteks. Halb suudlus võib aga partneri eemale tõugata.

Hea suudlus võib suurendada partneritevahelist sidet. Tänu suudlemisele tekivad inimeste vahel tunded, mis on olulised nii suhte alguses kui ka suhte arenedes.

Hea suudlus võib tekitada erutust ja viia seksini. Kirglikud suudlused on väga olulised ja tõhusad selleks, et suurendada suhtes intiimsust.

2. Mis on hea suudlus

Uuringus osalenute sõnul on heal suudlejal värske hingeõhk ja puhtad hambad. Väga oluline on oma suuhügieeni eest hoolitseda.

Nii mehed kui naised ütlesid, et kindlameelsus on suudleja juures väga ligitõmbav. Väga kõrgelt hinnati neid suudlejaid, kes tõesti nägid vaeva ja suudlesid kirglikult.

Puudutamine, silitamine ja füüsiline kontakt suudlemise ajal muudavad suudluse tunduvalt paremaks.

Hea suudlus on selline, mille käigus ei vahetata liiga palju sülge. Huuled võiksid olla pehmed ja niisked. Aja jooksul suurendab suudlemine kirge ja intiimsust.

3. Erinevused sugude vahel

Naised: naiste jaoks oli hea suudlus tähtsam kui meestele. Naised hindavad suudluse abil uut partnerit, nad kasutavad suudlemist ka selleks, et suurendada omavahelist sidet. Naised ei soostu suudlema siis, kui nad tajuvad, et mehed soovivad vaid seksi.

naiste jaoks oli hea suudlus tähtsam kui meestele. Naised hindavad suudluse abil uut partnerit, nad kasutavad suudlemist ka selleks, et suurendada omavahelist sidet. Naised ei soostu suudlema siis, kui nad tajuvad, et mehed soovivad vaid seksi. Mehed: mehed ei olnud suudluspartnerite suhtes niivõrd pirtsakad kui naised. Samas leiti ka seda, et mehed on suudeldes vähem kirglikud. Meestele meeldivad suudlused, kus kasutatakse julgelt keelt ja ka sülge võib meeste hinnangul olla rohkem. Paljud mehed tunnistasid, et neile meeldib see, kui partner teeb suudlemise ajal meelaid häälitsusi.

Millal ja kuidas suudelda?

Teadlased on kindlaks teinud, et on kolm olulist asja, mida tuleks suudeldes meeles pidada.

Suudlus aitab ennast tõestada ja partnerit proovile panna

Esimene suudlus võib tekitada ärevust, aga see ei tähenda, et seda tuleks võimalikult kaua edasi lükata. Pea meeles seda, et kindlameelsus on väga ligitõmbav. Pealegi sa ju tahad teada, kuidas su partner sind vastu suudleb.

Häid esimesi suudlusi ühendavad teatud jooned: hea suuhügieen on ääretult oluline (pese hambaid, väldi ebameeldivalt lõhnavaid toite, kasuta suuvärskendajat). Huuled võiksid olla pehmed, seega naised võiksid julgelt kasutada ka huulepalsamit.

Esimene suudlus ei pea olema väga intensiivne. See võiks olla kirglik, kuid samas veidi mänguline. Suudelge lühikest aega, puudutage, kaisutage ja vaata partnerile silma.

Suudlus aitab teievahelist sidet tugevamaks muuta

Suudlemine võib tekitada partneris tunde, et teda märgatakse, armastatakse ja temaga soovitakse olla. See on eriti tõene pikaajaliste suhete puhul, kus suudlemine võib aja jooksul ununeda. Kui tahad partneris hea tunde tekitada, kingi talle aeg-ajalt paar suudlust. Eriti erutavalt mõjuvad spontaansed suudlused neil hetkedel, mil kallim ei oska seda üldse oodata.

Suudlus võib olla erutav ja võrgutav

Suudlemine tekitab kirglikke tundeid ja suurendab seksuaalset aktiivsust, eriti selline suudlus, mis on intiimsem ja kus kasutatakse keelt. Kui tunned, et oled «õiges tujus», siis kindlasti suudad suudluse abil ka partneri huvi tõsta. Kirgliku suudluse ajal peaks puudutamine aeglaselt üha intensiivsemaks muutuma.