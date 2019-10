Noor talent Karl Joonas Alamaa esitleb Tallinn Fashion Weekil oma esimest ready-to-wear kollektsiooni

Oma esimest ready-to-wear kollektsiooni esitleb programmi raames tõusev täht, noor disainer Karl Joonas Alamaa, kes on noorim moenädala disainer, olles vaid 19aastane.

Noor talent Karl Joonas Alamaa FOTO: TFW

Tallinna Tööstushariduskeskuses rätsepaks õppinud ja hetkel Eesti Kunstiakadeemias tudeeriv Alamaa esitleb oma kollektsiooni Tallinn Dollsi moeetenduse ühe osana. Eriliseks teeb selle see, et tema looming on sobiv nii meestele kui naistele. «Kollektsioon on üles ehitatud valdavalt unisex lõigetel põhinevatele «sootutele» rõivastele, kuid saab näha ka eraldi meestele ja naistele istuvaid tooteid,» kirjeldab disainer ise.

«Minu jaoks on see kollektsioon justkui pehme raamidest väljumine, neid otseselt lõhkumata, kuid andes võimaluse ja näite sellest, et rõivad ei peaks olema ainult kindla inimgrupi ümber tiirlevad. Rõivad peaks tänapäeval väljendama vabadust, mitte vanu piiranguid. Vabadust kanda mida tahes, olenemata, kes kandja füüsiliste tunnuste poolest on. Riided on kui sisemise vabaduse välised edasiandjad,» leiab Alamaa, et rõivad on ainult tekstiilist kokku õmmeldud tooted, mis peaks esile tooma ja väljendama kandjat, mitte teda piirama.

Noore moelooja siiras usk ja lootus on, et mida aeg edasi, seda enam jõuab rõivatehnoloogia sinna, kus lõige võib olla nii täpne ja uudne, et rõivad istuvad olenemata sootunnustest. «Ühtlasi ei usu ma, et enam kui 50 aasta pärast kohtame me selliseid nähtusi nagu meeste- ja naisteriided, vaid lihtsalt nähtust «riided».»