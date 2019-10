Hea teada: kuidas tagada, et su kosmeetika võimalikult kaua säiliks?

Toote koostisosad võiks alati üle vaadata ja kui mõni neist tekitab küsimusi, uurida selle ohutuse kohta. Kosmeetikas kasutatavatest säilitusainetest on kõige enam kõneainet ja vaidlusi tekitanud parabeenid. Neid kasutatakse kosmeetikas palju, kuna tegemist on odava ning pikka säilivust tagava komponendiga. Ühelt poolt ei peeta väikeses koguses parabeene ohtlikuks, teisalt on soovituslik neid vältida, kuna sünteetiliste ainete kuhjumisel organismis võivad need muutuda tervist kahjustavaks.

Looduslikest komponentidest kasutatakse säilitajatena kõige sagedamini alkoholi, eeterlikke õlisid ja E-vitamiini. Mida looduslikum on toode, seda lühem on reeglina säilivusaeg. Sageli on just seetõttu lühikese säilivusajaga tooted väiksemates pakendites ning päikesetundlikud tooted pakitud pruuni läbipaistmatusse purki või pudelisse.

Aegunud kosmeetika kasutamine on riskantne

Nii “parim enne” kuupäev kui avamisjärgne märgistus tähendavad seda, et selle aja jooksul tagab tootja tootele ohutuse ja tõhususe. Kui toote lõhn ja konsistents ei ole muutunud ning nahk pole allergiline, siis võib ka pärast tähtaja möödumist olla toode kasutuskõlbulik, kuid sellega on seotud riskid. Kindlasti ei tasuks allergilise reaktsiooni testimiseks toodet kasutada õrnal näonahal, vaid proovida jalasäärtel või talla all.

Tähtaja järgne kasutamine tuleks otsustada kaalutletult. Aegunud jalakreemi kasutamisega ei kaasne nii suurt ohtu kui näiteks päikesekaitsevahenditega, mis ei pruugi omada täisväärtuslikku kaitset kiirguse eest. Aegunud huulepulga kasutamine võib olla võrreldav hallitanud toidu söömisega ja tähtaja ületanud ripsmetušš võib silmi ärritada ning põhjustada põletikku.

Sügavkülm on kindel EI

Kui ilutooteid ei säilitata ettenähtud tingimustel või kasutatakse valesti, siis võib lubatud omaduste mõju ja säilivusaeg lõppeda ka tähtajast varem. Tavaliselt on pakendile märgitud, et toodet tuleks säilitada jahedas ja kuivas kohas. Üldjuhul võib tooteid hoida tavalisel toatemperatuuril ~20°C, aga tuleks vältida radiaatori ja ahju lähedust ning otsest päikesevalgust. Kui on teada, et toodet tarvitatakse harva või on oodata toatemperatuuri tõusu tavapärasest kõrgemaks, siis sobib hoiustamiseks jahe külmkapp. Sügavkülm või viiele ja vähemale kraadile reguleeritud külmkapp pole kosmeetika hoiustamiseks sobilikud. Paljude nahahoolduse toodete koostises on vett või õlisid ja mõlema puhul võib saada toote struktuur külmas rikutud. Ka auto kindalaegas pole sobiv koht kosmeetika hoidmiseks, sest päikeselise ilmaga on seal liiga palav ja talvel liiga külm.