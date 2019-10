«Naistejutud». Tiit Trofimov selgitab, kuidas mehed õnnelikuks saavad

Tiit on tegelikult üsna teistsuguse taustaga, kuid mingil hetkel sai ta aru, et enam oma elu sel viisil edasi elada ei saa - ta oli jõudnud ummikusse ja kriisi. Kuidas ta sellest välja sai? Ning mida selle käigus õppis?

Lisaks sellele tunnistab Tiit, et tegelikult ei saa ta üldse naistest aru. Kuidas siis nii peaks üldse inimesed oma eluõnne ja armastuse leidma? Mis on mehelik ja mis on naiselik? Milliseid omadusi endas arendada? Milliseid mehi naised üldse tahavad ja kuidas mitte olla memmepoeg?