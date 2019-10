Briti ilublogija jätab video vahendusel hüvasti

Reaktsioonina diagnoosile postitas armastatud iluguru — tuntud ka kui Samantha Jaelle — viimast korda video, mille avaldas ka dailymail.co.uk: see on pisaraterohke hüvastijätt, kus ta palub veidi toetust, et saaks veel viimast korda koos perega reisile minna.

«Mul on kahju, see on hirmus uudis, mida ma pean täna teiega jagama, kuid ma ei saa seda enam kauem varjata. Nagu kõik võivad selgelt näha, ei ole mul ka täna minu tavapärast, glamuurset välimust.» Ja ta lisas, et rohkem seda ka ei näe.

«Lõpuks ei mängi meik mingit rolli. Ainus, mis loeb, on see, et ma tunneksin end hästi ja saaksin oma kõige kallimatega koos olla,» räägib Samantha Last.

Annetused reisi jaoks

Nelja lapse ema kõneleb oma fännidele viimasest saatuselöögist, haigusest, mis teda tabas, ja et paranemiseks pole enam lootust. Ning palub oma jälgijatelt toetust, keda on videodega 2014. aastast rõõmustanud. Samantha Lasti viimane soov on koos perega läbi Suurbritannia reisida.

«Te teate, et ma armastan randa. Ma armastan liiva. Ma armastan vabadust, ma armastan seda kõike. Ma tahaksin teie abiga oma reisi rahastada,» ütleb Samantha Last ja selgitab, et loomulikult ei küsi ta kelleltki sadu naelu, vaid väikseid toetusi. Ta palub vabandust kohe ka halva uudise pärast ja rõhutab, et vihkab, kui peab raha paluma.

Piisavalt raha, et täita viimane soov

10 000 naela, veidi enam kui 11 000 eurot, lootis Samantha Last oma videoga saada. Vähem kui nädalaga oli juba topelt nii palju koos.